La promessa, anticipazioni 28 giugno: Romulo copre Manuel? I sospetti di Burdina

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 28 giugno 2025

Margarita comunica chiaramente ad Ayala che non intende sposarlo, ma lui rifiuta di accettare il rifiuto. Martina domanda a Julia se è innamorata di Curro, ma lei nega, confessando di pensare ancora a Paco. Lope chiede alla duchessa di intervenire per impedire a Vera di lasciare la Promessa; la donna, riconoscendo il valore di Lope, consiglia alla figlia di rimanere. Margarita, di nascosto, lascia una lettera a Cruz. Catalina propone a Jana di passare al tu, dato che presto saranno una famiglia. Intanto, la servitù organizza un evento destinato a trasformarsi in una festa sfrenata, in cui tutti finiscono ubriachi.

Burdina inizia a sospettare che Romulo stia coprendo Manuel in cambio di denaro dalla famiglia. Pelayo rivela a Ricardo di essere segretamente speranzoso che Catalina perda il bambino. Jana riceve la visita della marchesa che, seguendo il consiglio di Petra, le svela che Manuel sta minacciando di abbandonare la Promessa per andare via con lei. Questo provoca il risentimento di Jana, irritata dal fatto che Manuel non l’abbia informata, e la situazione sfocia in un litigio tra i due… Seguici su Instagram.