La promessa, anticipazioni 7 giugno: Alonso cerca di far liberare Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 7 giugno 2025

Pia e Romulo fanno capire a Ricardo i motivi che ci sono stati dietro la simulazione della morte di Pia. Jana desidera visitare Manuel in caserma, ma Curro le consiglia di non farlo. Catalina scopre dell’assenza di Adriano. Lope rivela a Vera che la duchessa gli ha detto di non sposarla. Alonso fa delle telefonate per cercare di ottenere la liberazione di Manuel. Cruz e Alonso si recano in caserma per incontrare Manuel, che insiste affinché stiano vicini a Jana.

Manuel svela a Cruz che Pia è ancora in vita. Cruz suggerisce invece ad Alonso di sfruttare la situazione per allontanare Jana. Romulo informa il personale che Pia è viva, suscitando la rabbia di Riccardo per non averne parlato prima. Alonso comunica a Jana che non può sposare Manuel e si offre di darle dei soldi affinché se ne vada…