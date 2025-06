La promessa, trama 8 e 9 giugno: Jana rifiuta l’offerta in denaro dei marchesi ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025

Manuel riceve la visita di Rómulo e Pía in prigione, mentre la sua famiglia si adopera per organizzare la sua scarcerazione. Ayala è estremamente contrariato perché il maestro di cucina che aveva assunto per il matrimonio lo ha abbandonato all’ultimo momento. Tutti rimangono sorpresi dall’entità della sua reazione, che attribuisce alla detenzione di Manuel, ritenendola un ulteriore ostacolo per le loro nozze. Martina continua a notare segnali preoccupanti nella relazione tra Curro e Julia.

Catalina confida a Pelayo che non informerà il padre del bambino, lasciando a lui la responsabilità di decidere cosa fare. María Fernández esprime la sua frustrazione riguardo alla situazione con Salvador, ora che sono separati. Nel frattempo, Jana rifiuta l'offerta economica del Marchese ma, quando trova nella sua stanza una borsa piena di denaro, la restituisce in modo brusco alla Marchesa…