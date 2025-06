La promessa, anticipazioni dal 15 al 21 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 15 a sabato 21 giugno 2025

Simona incalza Vera, spingendola a confessare la verità, fino a quando Candela ammette di essere la figlia della duchessa, rivelando che è stato Lope a informarla. Nel frattempo, Teresa comunica a Marcelo di aver visto la fotografia di lui sul giornale e insieme decidono di eliminare quella pagina dai numeri presenti a palazzo. Alonso manifesta preoccupazione per Romulo, mentre Cruz, nonostante il desiderio di Alonso, decide di non reintegrare Pia nel suo ruolo.

Manuel fa visita a Romulo in carcere e nota che viene trattato con severità. Decide poi di confidarsi con Jana, annunciandole che la porterà a una merenda tra amici, ma Jana appare profondamente turbata. Determinato ad aiutare Romulo, Manuel pianifica di fare il possibile per ottenerne la liberazione. Intanto, il conte de Ayala informa Margarita della data del loro matrimonio, mentre Ricardo rimprovera Petra per la pulizia imperfetta nella camera del conte.

Julia rivela a Martina che Jana è sorella di Curro. Sorpresi dalla scoperta, Manuel e Martina decidono di dare a Jana alcuni abiti appartenuti a Leonor affinché possa partecipare all’incontro con gli amici di Manuel. Tuttavia, quando Cruz lo viene a sapere, prende provvedimenti. Martina stenta a credere al legame familiare tra Jana e Curro, mentre Margarita comincia a nutrire dubbi sull’imminente matrimonio.

Il sergente Burdina considera sufficienti le prove contro il maggiordomo per giungere alla condanna dell’omicidio di Gregorio. Vera, intanto, rimane profondamente risentita con Lope, anche se le cuoche si impegnano a mantenere segreta la verità. Ricardo cerca invano di persuadere Alonso a ignorare la decisione della marchesa per far tornare Pia. Nel frattempo, Teresa e Marcelo riescono a ottenere il giornale con la foto incriminata, rischiando però di essere scoperti.

Catalina caccia Pelayo dalla Promessa per motivi sconosciuti, ma lui sorprende tutti facendo una clamorosa rivelazione di fronte alla famiglia: annuncia la gravidanza di Catalina. Sulla scia dello stupore generale, Catalina ammette con difficoltà di essere effettivamente incinta, mentre Pelayo dichiara falsamente che il bambino è suo per proteggerla da ulteriori imbarazzi.

Manuel è sorpreso e amareggiato quando scopre che la tanto attesa merenda organizzata dal suo amico Jacobo è stata annullata. Nonostante i tentativi di riconciliazione da parte di Lope, Vera comunica la sua intenzione di lasciare la Promessa, incapace di perdonarlo. Nel frattempo, Marcelo inizia lentamente a guadagnarsi la fiducia e il rispetto degli altri membri della servitù.

Santos torna alla Promessa dopo un viaggio al suo paese d’origine alla ricerca della verità sulla madre. Lì scopre dettagli confusi: nessuno sembra conoscere i suoi genitori, e nemmeno la tomba della madre è presente al cimitero. Con l’aiuto di Petra, Santos comprende che Ricardo lo ha manipolato per celare la verità.

Manuel prende una decisione audace e comunica ai marchesi il desiderio che Jana si trasferisca nei quartieri nobili della casa. Annuncia inoltre l’intenzione di sposarla, dichiarando con fermezza che non è più disposto a rinunciare alla sua felicità dopo le traumatiche vicende legate al matrimonio con Jimena. La reazione dei marchesi è furiosa.

Vera formalizza le sue dimissioni, pianificando di andare via una volta trovata una sostituta adeguata da parte di Petra. Intanto Margarita esprime dubbi su Ignacio e indaga sul suo passato sentimentale, mentre Lope cerca ancora una volta di convincere Vera a non allontanarsi dalla Promessa.

Maria comincia a mostrare un interesse particolare per Marcelo, un aspetto che non sfugge agli occhi vigili delle cuoche. Cruz e Alonso discutono del matrimonio imminente con l’idea di mascherare il futuro parto come una gravidanza prematura per evitare scandali.

Infine, Jana va a trovare don Romulo in prigione e rimane sconvolta nel constatare le sue precarie condizioni fisiche e mentali…