La promessa, anticipazioni dal 22 al 28 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 22 a sabato 28 giugno 2025

La duchessa di Carril fa ritorno a La Promessa per seguire da vicino la difficile situazione tra Lope e Vera. Intanto Rómulo, ancora in prigione, riceve diverse visite, ma le sue condizioni appaiono sempre più critiche. Catalina trova conforto in Manuel, che si mostra sinceramente felice per il bambino che lei aspetta. Nel frattempo, scoppia un nuovo confronto tra Martina e il Conte de Ayala, mettendo Margarita in una posizione difficile. Martina, nuovamente minacciata da Ayala, si confida con Curro, salvo poi accusarlo di tenerle nascosti dei segreti, tra cui la verità su Jana, che in realtà è sua sorella.

Jana affronta Petra, che la accusa di essere l’amante di Manuel. Manuel, dal canto suo, litiga con i genitori per ottenere per Jana una stanza nel piano nobile. Alonso arriva persino a minacciarlo di ripudiarlo, ma Manuel ribadisce di essere pronto a rinunciare a tutto pur di non perdere l’amore di Jana. Martina rivela a Curro di aver saputo da Julia che lui e Jana sono fratelli, chiedendogli conferma. Jana, intanto, confessa a Maria di non avere voglia di partecipare alla festa organizzata in suo onore, sentendosi giù di morale.

Martina confida a Margarita le minacce ricevute da Ayala, e la madre le promette che nessuno le farà più del male. Pelayo e Catalina annunciano la gravidanza e brindano insieme alla servitù. La notizia raggiunge anche il piano nobile, dove tutti reagiscono con scandalo, tranne Margarita che difende Catalina. Pelayo, però, confida a Ricardo di non essere felice per la gravidanza, in quanto il bambino non è suo, ma finge entusiasmo per mantenere le apparenze.

Vera rivela alla madre di voler lasciare La Promessa a causa di una lite con Lope. La duchessa, riconoscendo il valore di Lope, consiglia alla figlia di non andarsene. Margarita, decisa a porre fine alla situazione con Ayala, gli comunica il suo rifiuto di sposarlo, ma il conte non intende accettarlo. Martina chiede a Julia se sia innamorata di Curro, ma lei nega, dicendo di pensare ancora a Paco.

Lope si rivolge alla duchessa chiedendole di aiutare a trattenere Vera e lei, comprendendo l’importanza del ragazzo, cerca di convincere la figlia a restare. Margarita, nel frattempo, lascia una lettera segreta a Cruz. Catalina propone a Jana di darle del tu, visto che presto faranno parte della stessa famiglia. La servitù organizza una festa che si trasforma in una serata di eccessi. Burdina comincia a sospettare che Rómulo stia coprendo Manuel dietro compenso della famiglia.

Pelayo confida a Ricardo che, in cuor suo, spera che Catalina perda il bambino. Jana riceve una visita dalla marchesa che, su suggerimento di Petra, le rivela che Manuel sta progettando di lasciare La Promessa insieme a lei. Jana rimane profondamente ferita dal fatto che Manuel non gliene abbia parlato e si scontra con lui…