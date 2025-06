La promessa, anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 8 a sabato 14 giugno 2025

Manuel riceve in carcere la visita di Rómulo e Pía, mentre la sua famiglia si muove per cercare di ottenere la sua scarcerazione. Intanto, il conte de Ayala è furioso per l’abbandono del cuoco che aveva ingaggiato per il banchetto nuziale, sfogando il suo malumore su tutti e attribuendo il caos alla detenzione di Manuel, che rischia di compromettere il matrimonio.

Martina intuisce sempre più segnali preoccupanti nel rapporto tra Curro e Julia, mentre Catalina confida a Pelayo di non voler rivelare al padre del bambino la gravidanza, lasciando a lui la decisione su come affrontare la situazione. María Fernández si lamenta per come sta andando il rapporto con Salvador ora che sono separati. Jana, invece, respinge l’offerta di denaro del marchese, ma trova in camera una borsa colma di soldi che restituisce con rabbia alla marchesa. Cruz, irritata, rimprovera Alonso per il suo maldestro tentativo di comprare il silenzio della ragazza, avvertendolo che non sarà certo così che riusciranno a sbarazzarsi di lei.

Pía, tornata a La Promessa, viene accolta con affetto dalla servitù, ma Petra è risentita con Rómulo per essere stata tenuta all’oscuro dei suoi piani. Rómulo si giustifica dicendo che in passato qualcuno l’ha vista parlare con Gregorio, e non si è potuto fidare. Pía chiede notizie di Ricardo. Intanto, Manuel in cella respinge le accuse di Burdina, spiegando che i soldi ritirati servivano a tenere lontano Gregorio da Pía e che i biglietti del treno erano per sposarsi in segreto.

Curro consola Jana, confidandole che Julia sta facendo troppe domande su di loro. Catalina, disperata, rivela a Simona di essere incinta e le due hanno un acceso confronto, al quale si unisce poi anche Rómulo. Nel frattempo, Petra e Ricardo parlano della morte della madre di Santos.

Jana rischia il licenziamento per la sua relazione con Manuel, ma Cruz decide di trattenerla fino al ritorno del giovane dalla prigione. Manuel, intanto, passa il tempo in cella leggendo le lettere d’amore che Jana gli manda. Ricardo affronta Rómulo per le bugie raccontate sulla sorte di Pía. La donna, il mattino dopo, si presenta da Ricardo per chiarire, ma lui, ferito, rifiuta di riavvicinarsi.

Catalina, sotto consiglio di Simona, cerca di sistemare le cose con Pelayo per il bene del bambino che aspetta. Nonostante i continui dissapori, Cruz e Alonso uniscono le forze per trovare una soluzione alla situazione di Manuel. Intanto, Santos ascolta casualmente una conversazione da cui intuisce che il padre gli ha sempre nascosto la verità sulla morte della madre, e ne parla con donna Petra.

La partenza improvvisa di Rómulo per occuparsi della liberazione di Manuel confonde la servitù e insospettisce anche i De Lujan. Il capitano de La Mata tenta invano di scoprirne i veri motivi. Dopo una confidenza di Lope sulla famiglia di Vera, le cuoche iniziano a domandarsi se sia uno scherzo o se ci sia qualcosa di vero.

Margarita cerca di farsi perdonare dal conte de Ayala e decide di sorprenderlo scegliendo il menù delle nozze con l’aiuto di Martina, Julia e Lope. Pía torna a chiedere lavoro a La Promessa, ma a riceverla è Petra, che si incarica di riferire alla marchesa. Cruz ordina però a Petra di allontanare Pía se dovesse ripresentarsi.

Santos, stanco delle menzogne ricevute, viene spronato da Petra a scoprire la verità, anche a costo di agire alle spalle del padre. Jana e Manuel si ritrovano, felici di rivedersi, ma i marchesi pretendono che il giovane sia più discreto nel manifestare i suoi sentimenti. Jana, per protezione, gli nasconde le umiliazioni subite durante la sua assenza, ma Curro finisce col raccontargli tutto.

Anche la servitù si rallegra per il ritorno di Manuel, ma resta scioccata nello scoprire che Rómulo si è dichiarato colpevole della morte di Gregorio. Petra rimprovera il conte de Ayala, definendolo egoista, mentre Margarita e lui scelgono insieme il menù del banchetto. Catalina si sfoga con Simona, consapevole che il tempo stringe e Pelayo non ha ancora deciso cosa fare.

Cruz si oppone fermamente al ritorno di Pía a La Promessa e ordina a Petra di cacciarla se dovesse tornare. Vera è turbata quando scopre che le cuoche sono venute a conoscenza del suo segreto…