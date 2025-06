La Promessa: Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) sarà la nuova dark lady | Anticipazioni

Un importantissimo personaggio sta per fare il suo ingresso nelle puntate italiane de La Promessa. Tra qualche mese, i telespettatori avranno modo di conoscere l’enigmatica Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano). Col trascorrere delle settimane, la donna diventerà infatti la dark lady principale delle vicende ambientate nella grande residenza dei Lujan. Scopriamo dunque insieme come verrà introdotta nella storia…

La Promessa, news: Cruz chiede lumi a Romulo su Leocadia

Il nome di Leocadia verrà fatto per la prima volta da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) durante un dialogo con Romulo Baeza (Joaquin Climent). Di ritorno da una festa, la moglie di Alonso (Manuel Regueiro) farà presente al maggiordomo che le è sembrato di vedere la Figueroa e chiederà all’uomo come tutto ciò sia possibile, visto che la conoscente dovrebbe già essere morta da diverso tempo.

Colto alla sprovvista, Romulo dirà a Cruz che si è certamente sbagliata e le assicurerà che Leocadia è ormai passata a miglior vita, ragione per la quale non può certamente averla vista. Baeza farà dunque presente alla Ezquerdo che probabilmente ha incontrato una donna che somigliava tanto alla nobile.

Leocadia si presente all’improvviso a La Promessa – Spoiler

Seppur poco convinta, Cruz darà a Romulo il beneficio del dubbio. Lo stesso che svanirà quando Leocadia si presenterà all’improvviso a La Promessa, nel finale dell’episodio 494 della telenovela, e forzerà la marchesa ad ospitarla lì per un periodo di tempo indeterminato.

A quel punto, Leocadia anticiperà col sorriso a Cruz che hanno molte cose da chiarire, in nome della loro vecchia amicizia cominciata quando erano poco più che bambine. Tuttavia, sarà evidente che Cruz non approva la presenza della Figueroa nella tenuta. Non a caso, la Ezquerdo si appresterà a parlare con Petra Arcos (Marga Martinez) dell’improvviso ritorno della donna e, proprio come Cruz, Petra resterà sorpresa poiché convinta della morte di Leocadia.

La Promessa, trame: che cosa è successo tra Cruz e Leocadia?

Incurante dell’evidente fastidio di Cruz, Leocadia andrà subito a parlare con Alonso e Lorenzo de la Mata (Lorenzo Serrano) e si mostrerà contenta quando Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) le sveleranno che stanno per sposarsi.

Chi invece, proprio come Cruz, non sarà felice della presenza di Leocadia sarà l’insospettabile Romulo, che andrà subito in cerca di un chiarimento con la nuova ospite de La Promessa. Per quale motivo? Occhio perché tutto ciò farò da preludio ad un grande segreto che verrà snocciolato pian piano nelle puntate e che avrà per protagoniste proprio Cruz e Leocadia.

Una storyline che, come vi abbiamo già anticipato, porterà alla clamorosa uscita di scena di Cruz, con Leocadia che diventerà la cattiva numero una della telenovela…