La Promessa: Maria bacia Padre Samuel! | Anticipazioni

La svolta alla Uccelli di Rovo de La Promessa sta ufficialmente per prendere piede. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, Maria Fernandez (Sara Molina) non riuscirà infatti a reprimere l’attrazione che sente per Padre Samuel (Daniel Schroeder) – il parroco di Lujan – e gli darà un sentito bacio sulle labbra. Un pericoloso avvicinamento che innescherà dei sensi di colpa nella domestica…

La Promessa, news: Maria e l’amicizia con Samuel

Maria stringerà un legame sempre più profondo con Padre Samuel e ciò per un preciso motivo: il sacerdote le confesserà infatti che è solito “privare” i ricchi del loro denaro con delle piccole bugie, in modo tale da avere dei fondi per portare avanti un rifugio per i bisognosi che gestisce ormai da diverso tempo.

Colpita dal racconto dell’uomo, stabilitosi a La Promessa con la scusa di alcuni lavori in canonica finanziati da Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin), lavori che in realtà non saranno mai iniziati, Maria accetterà dunque di recarsi più volte al rifugio al fianco di Samuel. Un escamotage narrativo attraverso il quale la domestica avrà modo di restare pian piano affascinata dalla bontà d’anima del parroco, davvero benvoluto da tutte le persone alle quali presta giornalmente il suo aiuto.

La Promessa, spoiler: Maria bacia Padre Samuel

Tra una giornata di lavoro e l’altra, Maria approfitterà di ogni minuto libero per andare al rifugio e intrattenersi così a chiacchierare con Samuel, il quale le sarà davvero grato per il modo con cui lei si starà spendendo per la causa. Tuttavia, un giorno il sacerdote dovrà fare i conti con la “cotta” che la Fernandez ha nei suoi riguardi.

Possiamo infatti anticiparvi che Maria aiuterà Samuel a ridarsi una pulita, ma – complice l’attrazione che sente per lui – non riuscirà a tirarsi indietro quando si troverà a pochi centimetri dalla sua faccia e gli darà un bacio appassionato sulle labbra. Dopo aver inizialmente assecondato il bacio, Samuel si scanserà e si allontanerà da Maria senza dargli una spiegazione…

La Promessa, trame: la reazione di Samuel al bacio

In ogni caso, Padre Samuel non potrà evitare a lungo un confronto con Maria. Appena tornerà a La Promessa, l’affascinante sacerdote avrà modo di spiegare alla Fernandez che non avrebbe dovuto assecondare il suo “slancio d’affetto” e le chiederà di dimenticare quanto successo tra di loro per non mandare a rotoli l’amicizia che stanno costruendo e, soprattutto, per non rendere vano il grosso aiuto che sta dando ai bisognosi del rifugio.

Un patto che Maria accetterà, certa che abbia sbagliato a tentare di sedurre un "uomo di Dio". Ma per quanto durerà tale pentimento? E le sarà davvero facile accantonare da un giorno all'altro ciò che sente per Samuel?