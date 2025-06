La promessa: Pelayo e la confessione finale a Catalina | Anticipazioni

Tutti i nodi sono destinati a venire al pettine nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo averla abbandonata a pochi minuti dalle loro nozze, Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) troverà infatti il coraggio di confessare a Catalina de Lujan (Carmen Asecas) tutta la verità sul suo arrivo nella tenuta. La confessione finirà per spiazzare inevitabilmente la donna…

La Promessa, news: Catalina e il matrimonio saltato con Pelayo

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri post precedenti, Pelayo scapperà da La Promessa nel giorno delle sue nozze con Catalina poiché comprenderà di non riuscire a crescere come se fosse suo il bimbo che la ragazza aspetta dal contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami). L’abbandono getterà la Lujan nello sconforto più totale, con Alonso (Manuel Regueiro) e Manuel (Arturo Garcia Sancho) disposti ad andare a cercare Pelayo per costringerlo a sposare la parente.

Neanche a dirlo, Catalina pregherà però il padre e il fratello di non mettersi in contatto con Gomez de la Serna; ciò perché avrà paura che il conte di Anil finisca per rivelare loro di non essere il padre del bambino che aspetta. Una situazione difficile per la Lujan, che potrà contare soltanto sull’appoggio di Martina (Amparo Pinero), l’unica a conoscenza della sua “relazione” passata con Adriano.

La Promessa, trame: Pelayo cerca di mettersi in contatto con Catalina

Partendo da questi presupposti, la storyline si arricchirà di un ulteriore particolare quando Martina vedrà Pelayo vagare nei pressi de La Promessa. A quel punto, pur di proteggere la cugina, Martina caccerà Pelayo dalla tenuta, anche quando l’uomo preciserà di essere andato lì perché vuole avere un ultimo confronto chiarificatore con Catalina.

Una resa dei conti che, alla fine, avverrà: qualche ora dopo, Catalina chiederà infatti a Martina di mettersi in contatto con Pelayo e scoprirà che l’uomo è già nei paraggi. Decisa dunque a capire cosa sia davvero successo al Conte di Anil nel giorno delle nozze, Catalina si preparerà dunque ad incontrare il suo ex ma, agendo in tale maniera, andrà incontro ad una bruttissima sorpresa…

La Promessa, spoiler: la confessione choc di Pelayo

Vi anticipiamo che stavolta Pelayo sarà completamente sincero con Catalina e le farà presente di essere arrivato a La Promessa, ormai diversi mesi prima, su invito della matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin) con l’incarico di sedurla, farla innamorare di lui e portarla via il più lontano possibile dalla tenuta.

Anche se preciserà che col tempo si è davvero innamorato di lei, salvo poi metabolizzare di non poterle stare accanto per via della gravidanza, Catalina sentirà di avere vissuto una vera e propria menzogna con Pelayo e gli intimerà di non presentarsi mai più per nessun motivo nella sua residenza. Una vera e propria doccia fredda che farà chiudere Catalina in un silenzio profondo, visto che non vorrà parlare nemmeno a Martina di ciò che Pelayo le ha detto.

Una delusione che si ripercuoterà anche sulla sua gravidanza, dato che Catalina perderà i sensi sulle scale de La Promessa e farà preoccupare tutti quanti… Seguici su Instagram.