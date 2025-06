La Promessa: Ricardo racconta a Pia la verità sulla moglie Ana | Anticipazioni

Una dolorosa verità sta per venire fuori nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Messo alle strette da Petra Arcos (Marga Martinez), Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) dovrà infatti confessare a Pia Adarre (Maria Castro) che la moglie Ana (Melania Cruz) non è affatto morta tantissimi anni prima. Un evento che porterà il maggiordomo a vuotare completamente il sacco sulla sua triste storia…

La Promessa, news: Petra spiffera a Pia che la moglie di Ricardo è ancora viva

La storyline inizierà quando Cruz Ezquerdo (Eva Martin) farà presente a Petra che Ana non è morta. A quel punto, la Arcos penserà bene di provocare Ricardo su tale argomento, ma l’uomo le intimerà di non intromettersi né nella sua vita e né tanto meno in quella del figlio Santos (Manu Imizcoz).

Non contenta, Petra affronterà dunque la questione anche con Pia e le rivelerà che l’uomo del quale si è innamorata è ancora sposato, dato che Ana non è mai morta, come invece ha comunicato a tutti quanti, compreso Santos. Come facilmente prevedibile, tali parole sconvolgeranno Pia, soprattutto quando Ricardo eluderà ogni sua domanda sull’argomento.

Sempre più confusa, la Adarre cercherà di estorcere qualche informazione a Romulo Baeza (Joaquin Climent), ma quest’ultimo asserirà che soltanto il Pellicer può rispondere alle sue domande…

La Promessa, spoiler: Ricardo racconta a Pia la verità sulla moglie Ana

Dato che avrà compreso che il suo segreto non è più tale, Ricardo si farà così coraggio e racconterà a Pia tutta la verità su Ana. Oltre a svelarle che la consorte non è mai morta, Pellicer farà presente alla Adarre che la donna lo ha abbandonato, quando Santos era piccolissimo, per rifarsi una vita al fianco di Juan Antonio, il marito di sua sorella.

Una triste storia che verrà accompagnata però da un piccolo mistero: con le lacrime agli occhi, Ricardo dirà di aver dedotto il tradimento di Ana soltanto perché anche Juan Antonio ha abbandonato la sorella nello stesso giorno. Pellicer non avrà infatti mai avuto il coraggio di aprire la missiva d’addio di Ana, dove presumibilmente gli aveva parlato anche delle motivazioni della sua fuga…

La Promessa, trame: Petra legge a Ricardo la lettera di Ana

Certo di potersi fidarsi di lei, Ricardo darà dunque la lettera a Pia e le chiederà di aprirla per leggerla. Fortunatamente, Pellicer non si sarà sbagliato: in poche righe, Ana gli aveva parlato del rapporto extraconiugale con Juan Antonio e dell’arrivo di un loro figlio in comune: uno svelamento completo della faccenda che farà sprofondare nuovamente Ricardo nell’angoscia più totale, anche perché avrà paura che Petra possa decidere di rivelare a Santos tutto quanto da un momento all’altro.

Proprio per questo, dopo aver ascoltato le sue paure, Pia suggerirà a Ricardo di parlare con Santos prima che sia troppo tardi. Il maggiordomo riuscirà dunque ad arrivare in tempo? Occhio perché la storyline legata al matrimonio naufragato tra Ana e Ricardo è soltanto all'inizio…