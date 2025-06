Nisan vince un concorso scolastico a La forza di una donna ma… | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, anche un concorso scolastico si trasformerà in un motivo di tristezza per la piccola Nisan (Kübra Süzgün). Non a caso, la bambina si renderà protagonista di un gesto che potrebbe avere delle spiacevoli conseguenze…

La forza di una donna, news: Nisan vince un concorso scolastico ma…

La trama partirà quando la maestra di Nisan dirà in classe che intende organizzare un concorso di scrittura con un bel premio in palio: diversi libri e un computer portatile nuovo di zecca. Ovviamente, dato che da tempo desidera un pc, la figlia di Bahar (Özge Özpirinççi) si impegnerà per partecipare al concorso, anche se non avrà la certezza di vincere.

C’è da dire che una compagna di scuola non perderà tempo a prendere in giro Nisan e sottolineerà in continuazione che sta partecipando soltanto perché è molto povera e non può permettersi di comprare un pc. Comunque sia, alla fine Nisan riuscirà davvero a trionfare al concorso, ma preferirà non dire nulla a Bahar della successiva cerimonia di partecipazione poiché non vuole che salti ore di lavoro indispensabili per procurare cibo a lei e al fratellino Doruk (Ali Semi Sefil)…

La forza di una donna, spoiler: Nisan e la richiesta ad Arif

Tuttavia, Nisan avrà comunque qualcuno ad applaudire per lei in platea: ci riferiamo al “nonno” Enver Sarıkadi (Şerif Erol), che deciderà di accogliere il suo invito e si presenterà alla premiazione. In ogni caso, in seguito a questo evento, Nisan comincerà a comportarsi in maniera molto strana: ad esempio, la bimba dirà a Bahar che ha vinto il concorso, ma non parlerà mai del pc che le è stato donato e si limiterà a dirle che le sono stati dati soltanto tanti libri.

Una bugia che Nisan ripeterà anche a Doruk, cosciente invece del pc portatile che c’era in palio. Come se non bastasse, appena ritornerà a casa nel quartiere di Tarlabaşı, Nisan farà in modo di restare a parlare da sola con Arif Kara (Feyyaz Duman) e, dopo averlo estratto dalla sua borsa, gli chiederà se può aiutarla a vendere il computer che ha vinto. Neanche a dirlo, quando comprenderà che la piccola ha nascosto l’oggetto alla madre, Arif inviterà Nisan ad essere sincera con Bahar e si rifiuterà di aiutarla a trovare un compratore.

La forza di una donna, trame: ecco che fine fa il pc di Nisan

Nonostante ciò, Nisan riuscirà comunque a portare avanti il suo proposito: possiamo infatti anticiparvi che un cliente del bar di Arif sentirà il discorso della bambina e, di nascosto, riuscirà a farsi vendere il pc ad una cifra molto più bassa del suo valore. Una vera e propria truffa della quale Nisan non si renderà conto, ma che la renderà felice, visto che farà in modo che Bahar trovi parte dei soldi nella sua borsa.

In ogni caso, i telespettatori dovranno anche chiedersi perché la bimba terrà per sé l’altra parte della cifra. La risposta ve la diciamo noi: Nisan comprerà un costoso orologio da regalare per il compleanno alla sua compagna di classe, che è solita prenderla in giro per le sue poche disponiblità economiche. Fortunatamente, Bahar si renderà conto di quanto accaduto e riuscirà a recuperare il computer con l’intervento di Arif… Seguici su Instagram.