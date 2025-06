Paolo Romano a Il paradiso delle signore! (E a Un posto al sole, Eugenio sta male…)

Dopo un arco di tempo il cui il suo personaggio non è stato in onda, con l’inizio di luglio rivedremo Paolo Romano a Un posto al sole, ovviamente nel ruolo di Eugenio Nicotera. Sarà un ritorno all’insegna della preoccupazione, visto che Eugenio manifesterà dei problemi di salute che faranno sentire in colpa Viola (Ilenia Lazzarin) e metteranno in ansia Ornella (Marina Giulia Cavalli). Farà bene la dottoressa Bruni a impensierirsi per la salute dell’ex genero?

Ebbene, sì! Le condizioni di Nicotera tenderanno a peggiorare e l’uomo sarà sottoposto in ospedale a tutta una serie di accertamenti, da cui si evincerà la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico di bypass. Questa notizia verrà presa molto male da Viola, che – nonostante il suo nuovo legame affettivo con Damiano Renda (Luigi Miele) – tiene evidentemente ancora molto al suo ex marito…

In questo quadro di anticipazioni, tra l’altro, si inserisce a sorpresa una notizia “fresca di giornata”: attraverso i social network, Paolo Romano ha comunicato che apparirà nella prossima stagione de Il paradiso delle signore (in partenza a settembre), unendo anche alcuni scatti realizzati sul set.

A parte l’annuncio, però, null’altro si sa al momento: ignoriamo dunque se si tratti di una partecipazione episodica o continuativa, e se il nuovo impegno al Paradiso potrà essere gestito unitamente a quello di Upas (anni fa, l’attrice Sara Ricci si vide per un certo periodo in entrambe le soap).