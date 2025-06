Rai Fiction, stagione 2025 / 2026: grandi ritorni e tante novità!

Il pubblico può già prepararsi a vivere un nuovo anno all’insegna delle grandi storie firmate Rai. La televisione pubblica ha infatti presentato i palinsesti per la stagione autunno-inverno 2025/2026, confermando ancora una volta il ruolo centrale della fiction nella propria offerta editoriale. Tra attesi ritorni, anniversari prestigiosi e titoli inediti, la nuova programmazione si presenta come un perfetto equilibrio tra volti amati, nuove promesse, generi classici e narrazioni innovative.

Rai 1 inaugura l’autunno con due serie ormai diventate appuntamenti imperdibili per il pubblico: Blanca e Cuori, entrambe al traguardo della terza stagione. Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno torneranno nei panni dei protagonisti della serie ispirata alla consulente ipovedente più celebre della tv, affiancati dalle new entry Domenico Diele e Matilde Gioli. Sul fronte di Cuori, saranno ancora una volta Pilar Fogliati e Matteo Martari a dare vita alle storie d’amore e ai casi medici dell’ospedale Molinette nella Torino degli anni ’60, con l’ingresso nel cast di Giulio Scarpati.

Il 2025 sarà segnato anche da un anniversario importante: i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Per celebrare il maestro siciliano, Rai 1 proporrà in prima serata una selezione di quindici tra i più amati episodi de Il Commissario Montalbano, con Luca Zingaretti nell’iconico ruolo del burbero e brillante poliziotto di Vigata.

Tra i ritorni più attesi figura anche Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale e Antonio Milo, pronti a riportare il pubblico nella Napoli del 1933, tra ombre, segreti e tormenti interiori, mentre la Sicilia sarà protagonista della quarta stagione di Màkari, con Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano. Sul fronte delle novità italiane spicca La ricetta della felicità, con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, un racconto tutto al femminile di resilienza e seconde possibilità.

A dicembre il fascino dell’avventura torna protagonista con Sandokan: Can Yaman veste i panni della leggendaria Tigre della Malesia, affiancato da Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez, Ed Westwick e Alanah Bloor, che interpreta la Perla di Labuan. Sempre entro la fine dell’anno torna sui banchi anche Un Professore 3: Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino riprenderanno le fila delle storie della 5ªB, con i ragazzi ormai vicini all’esame di maturità e alle sfide decisive della loro crescita. In chiusura d’anno, Rai 1 ospiterà la quinta e conclusiva stagione di Morgane – Detective geniale, il successo francese con Audrey Fleurot.

La stagione autunnale di Rai 2 si apre all’insegna dei grandi titoli internazionali, puntando su quello che è stato il fenomeno televisivo francese più seguito dell’ultimo anno: Occhi di gatto, la serie live action ispirata al celebre anime degli anni ’80. Otto episodi per riportare sullo schermo le avventure delle iconiche sorelle ladre, tra azione, nostalgia e atmosfere pop.

A seguire, arriva Estranei, nuova produzione originale che esplora l’incontro di due realtà opposte nella tranquilla provincia emiliana. Protagonisti Elena Radonicich e Kelum Giordano, affiancati da un cast di grande spessore composto da Ricky Memphis, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari.

Rai 3, fedele alla sua attenzione verso le storie di attualità e respiro internazionale, proporrà il thriller Kabul, coproduzione europea con Gianmarco Saurino, e le docuserie Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Vespucci, il viaggio più lungo, narrata dalla voce inconfondibile di Luca Ward.

La piattaforma RaiPlay continuerà a scommettere su contenuti giovani e originali: Hype, racconto urbano sul sogno musicale di tre amici milanesi; L’appartamento sold out, moderna favola con Giorgio Pasotti e Liliana Fiorelli; Nathan K., che racconta le sfide del primo stand-up comedian nero in Italia; Tutta scena, talent show narrativo con Giorgio Panariello, Euridice Axen e Tommaso Cassissa, che accompagneranno otto giovani artisti verso la possibilità di calcare il palcoscenico di Broadway.

Anche il 2026 porterà con sé nuovi racconti capaci di emozionare e far riflettere. Rai 1 proporrà Balene – Amiche per sempre, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, due donne pronte a reinventarsi e a scrivere una nuova pagina della loro vita, superati i sessant’anni. Tornerà Alessandro Gassmann in un ruolo inedito, quello dell’avvocato protagonista di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Sul delicato tema della sicurezza sul lavoro si concentrerà L’altro ispettore, con Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi.

Luisa Ranieri interpreterà Eugenia Carfora in La Preside, serie ispirata alla storia vera della dirigente scolastica che ha cambiato il destino di tanti giovani a Caivano. Sempre Napoli farà da sfondo a Noi del Rione Sanità, con Carmine Recano nei panni di un prete capace di trasformare il proprio quartiere.

Grande respiro storico e familiare in Prima di noi, saga che attraversa il Novecento italiano raccontando la storia della famiglia Sartori, interpretata da Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico e Matteo Martari. Sul fronte della commedia arriva Una famiglia imperfetta, con Serena Autieri, Alessandro Tedeschi e Fortunato Cerlino, tra dinamiche domestiche e piccoli misteri da svelare.

Infine, non mancheranno gli appuntamenti più amati: Don Matteo ripartirà su Rai 1 con la quindicesima stagione, mentre Mare Fuori 6, amatissimo dal pubblico, debutterà prima su RaiPlay e successivamente su Rai 2, con il cast capitanato da Carmine Recano e Lucrezia Guidone. Seguici su Instagram.