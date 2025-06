Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 10 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 10 giugno 2025

Alexandra e Tom vengono colti di sorpresa da Yvonne, che però si impegna a mantenere il loro segreto. Nel frattempo, Ana e Vincent si scambiano un bacio; piena di entusiasmo per la novità, Ana la racconta a Wilma, ma l’emozione provoca un malore a quest’ultima. Greta arriva tardi al corso di cucina, ma Theo riesce a gestire la situazione senza problemi.

Un pacco inviato da Eleni e Leander pare riaccendere un legame tra Christoph e Alexandra, tuttavia lei cede al fascino di Tom e organizza in segreto un incontro in una stanza d'albergo, lasciando Christoph ad aspettarla invano. Quando lui decide di cercarla per un confronto, è costretto a fare i conti con una realtà dolorosa…