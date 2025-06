Tempesta d’amore, anticipazioni 13 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 13 giugno 2025

Erik non riesce ancora a lasciarsi andare con un’altra persona, ma lascia intendere a Yvonne di non essere stato del tutto fedele. Sconvolta, Yvonne decide di abbandonare il Fürstenhof per cercare un nuovo inizio a Lisbona.

Philipp è determinato a perseguire un solo scopo: sposare Ana per mettere le mani sull’eredità di Wilma. Inizialmente convinto del successo del suo piano, si trova costretto a rivedere le sue certezze quando scopre che Ana si è innamorata di Vincent e ormai lo vede unicamente come un amico.

Katja sente la mancanza di Markus, ma continua a sentirsi combattuta tra lui e Werner. Quando Werner le chiede di prendere posizione al suo fianco nella disputa contro gli altri soci, lei chiarisce che preferisce mantenere una posizione neutrale… Seguici su Instagram.