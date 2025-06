Tempesta d’amore, anticipazioni 19 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 19 giugno 2025

Alexandra dichiara il suo amore a Tom, il quale, entusiasta, le assicura che farebbe qualsiasi cosa per lei. Ana si apre con Vincent riguardo alla dichiarazione di Philipp, spiegandogli che ora, con lui, tutto è completamente diverso. Werner propone ad Ana di portare avanti il progetto di accompagnamento VIP e poco dopo scopre che il giudice Franke, incaricato di deliberare sul Fürstenhof durante il processo, ha prenotato una stanza all’hotel. Helene spera che la soprintendenza blocchi la vendita del Fürstenhof, mentre il giudice giunge per effettuare un sopralluogo.

Lale e Theo si confrontano in una sfida per aggiudicarsi il titolo di miglior dipendente del mese. Philipp assicura ad Ana che rispetterà la sua relazione con Vincent, ma nel privato confida a Zoe che tra loro non c’è più amore. Markus, nel tentativo di influenzare il giudice Franke, gli propone di finanziare il suo museo, ma si scontra con la sua opposizione. Infine, Philipp provoca Vincent insinuando che Ana possa ancora nutrire sentimenti per lui…. Seguici su Instagram.