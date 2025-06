Tempesta d’amore, anticipazioni 20 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 20 giugno 2025

Vincent affronta Philipp, accusandolo di non accettare la relazione tra Ana e lui. Philipp tenta di giustificarsi, ma Vincent riesce a smascherare le sue intenzioni. Intanto, la competizione per il titolo di Miglior dipendente del mese continua: Lale cerca di conquistare voti distribuendo barrette energetiche fatte in casa. Alexandra rivela a Markus di essere innamorata di Tom e decide di avere un confronto diretto con Christoph.

Theo si distingue salvando un neonato da un incidente, un gesto che gli vale il titolo di Miglior dipendente del mese. Philipp decide di trasferirsi da Michael, mentre Markus trama nell'ombra per screditare il giudice Franke. Werner inizia a sospettare dei piani di Markus e promette di far emergere la verità. Nel frattempo, Philipp ingaggia un investigatore privato per trovare prove compromettenti contro Vincent…