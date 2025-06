Tempesta d’amore, anticipazioni 23 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 23 giugno 2025

Yvonne decide di organizzare una raccolta fondi per aiutare i senzatetto, coinvolgendo anche i colleghi del Fürstenhof. Mentre sistema le donazioni insieme a Erik, riceve una telefonata da Florian, il quale le comunica che Maja sta per partorire in anticipo. Yvonne convince Florian a volare immediatamente in America. Nell’agitazione, le donazioni vengono lasciate incustodite e successivamente Yvonne si accorge che un orologio e un cellulare sono stati rubati.

Al funerale di Wilma, Philipp tenta di leggere un elogio funebre, ma viene interrotto poiché la volontà della defunta era che non ci fossero discorsi. Ana lo consola e i due si abbracciano. Dopo la cerimonia, Ana e Vincent leggono una lettera lasciata da Wilma, nella quale esprime il desiderio che realizzino il suo ultimo sogno: fare parapendio in sua vece. I due decidono di portarlo a termine insieme… Seguici su Instagram.