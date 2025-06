Tempesta d’amore, anticipazioni 24 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 24 giugno 2025

Ana e Vincent celebrano Wilma lanciandosi in un volo in parapendio, mentre Theo affronta il suo primo giorno di formazione al ristorante. Nel frattempo, Caspar Weiss, nuova aggiunta al personale del Fürstenhof, viene smascherato come responsabile di alcuni furti avvenuti nell’hotel, ma Yvonne sembra pronta a proteggerlo e sostenerlo.

Il giudice stabilisce che il Fürstenhof possa essere venduto a Steven Cross, che ha intenzione di trasferirlo negli Stati Uniti. La decisione getta Werner nello sconforto, segnando la fine dell’hotel a cui ha dedicato tutta la sua vita… Seguici su Instagram.