Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 3 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 3 giugno 2025

Theo riesce a recuperare i dati delle prenotazioni dell’hotel, guadagnandosi così gli elogi di Christoph e Werner. I due informano Markus della situazione, rendendogli impossibile convincerli a vendere il Fürstenhof a Steven Cross.

Tom scrive un messaggio pieno di sentimenti per Alexandra, ma poi lo appallottola e finisce per perderlo davanti all’hotel senza accorgersene. Alexandra lo trova, lo legge e poco dopo viene raggiunta da Tom, che le confessa di essersi innamorato di lei fin dal primo istante in cui l’ha vista. Alla fine tra i due scatta un bacio.

Philipp intanto esprime ad Ana la sua felicità per il loro ritrovato rapporto di amicizia, e tra loro c’è un caloroso abbraccio, che però non sfugge agli occhi di Zoe. Più tardi, Zoe confida ad Ana che Philipp in realtà preferisce lei e che da settimane c’è una relazione intima tra loro… Seguici su Instagram.