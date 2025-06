Tempesta d’amore, anticipazioni 30 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 30 giugno 2025

Al Fürstenhof viene alla luce un prezioso murale di Anton Hagen, nascosto nella stanza Arnika. Helene lo segnala, mandando all’aria il piano di Markus, che intendeva sabotare l’hotel per ricavarne un profitto. Christoph e Alexandra decidono di annullare la vendita, salvando così il Fürstenhof. Da Bruxelles, Werner si mostra profondamente commosso e ringrazia.

Lale ottiene il sostegno per intraprendere un corso di formazione, mentre Casper trova ospitalità presso Yvonne. Vincent nutre sospetti su una possibile complicità tra Philipp e Markus, ma Ana prende le difese di Philipp. Christoph minaccia di intraprendere azioni legali, pur non avendo prove sufficienti per farlo. Katja scopre la verità su Markus e decide di porre fine alla loro relazione, nonostante i suoi sentimenti.

Alexandra e Christoph si preparano a organizzare la vendita del murale per risanare le finanze dell'hotel. La notizia dei piani fa tirare un sospiro di sollievo al personale: nessuno perderà il lavoro…