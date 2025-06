Tempesta d’amore, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2025

Werner torna felice al Fürstenhof e si ricongiunge con Katja. Quest’ultima comunica all’albergatore di aver definitivamente chiuso i rapporti con Markus.

Ana e Vincent finiscono nuovamente per discutere per colpa di Philipp. Poco dopo quest’ultimo e Ana si incontrano in modo apparentemente casuale alle terme…

Yvonne spiega a Erik che Caspar ha bisogno di aiuto, convincendo il marito ad aiutare il giovanotto. Ciononostante, l’uomo non è particolarmente felice della novità…

Michael, Nicole e Helene fanno un’escursione tutti insieme, finendo per fare un incontro inaspettato…

Vincent scopre grazie a Natalie che Ana e Philipp erano alle terme insieme. Il veterinario è certo che la fidanzata gli spiegherà tutto, ma resta deluso…

Dopo un’iniziale incomprensione, Helene e lo sconosciuto incontrato nel bosco decidono di andare ad un appuntamento…

Mentre Yvonne aiuta Caspar ad ottenere un tirocinio in cucina, Erik scopre che un carcerato è fuggito di prigione e inizia a sospettare che si tratti del suo giovane inquilino.

Vincent assiste ad un bacio tra Ana e Philipp! Sconvolto, il veterinario spera in un chiarimento. Quando la ragazza gli nasconde l’accaduto, però, Ritter si rende conto di non avere più fiducia in lei…

Al Fürstenhof viene organizzata un’asta per la vendita del dipinto di Anton Hagen. Markus scopre che Katja teme che il dipinto possa diventare inaccessibile al pubblico e cerca una soluzione per far colpo sulla donna.

Erik si scusa con Caspar per i suoi sospetti infondati e promette di avere più fiducia in lui. Poco dopo, però, l’uomo ascolta una conversazione che lo porta a frugare tra gli averi del giovanotto, facendo una scoperta inaspettata…

Christoph è sempre più seccato dall’atteggiamento di Tom e affronta Alexandra.

Benché col cuore spezzato, Vincent decide di chiudere la sua relazione con Ana!

Caspar racconta la propria triste storia a Erik e Yvonne, spiegando di essere fuggito da una casa-famiglia. Colpita dalla sofferenza del ragazzo, la Klee decide di cercare una soluzione, ma lui fraintende la situazione e fugge!

Natalie si prende cura di Vincent, a pezzi dopo la rottura con Ana. Come segno di gratitudine, il veterinario le procura un lavoro, risvegliando nella donna dei sensi di colpa…

Alexandra accusa Christoph di diffondere notizie false su Tom, ma poi scopre che il suo ex ha detto la verità. E così tra la Schwarzbach ed il suo giovane amante si arriva alla prima discussione.

Werner, Katja e Alexandra sono entusiasti dell’idea di Markus di poter mantenere il dipinto di Anton Hagen al Fürstenhof grazie a una sovvenzione del comune. Ciononostante, Katja ribadisce a Markus che non gli perdonerà mai il suo intrigo!

Yvonne e Erik trovano Caspar e chiariscono il malinteso. Mentre Yvonne cerca una soluzione per la sistemazione del ragazzo, quest’ultimo riesce finalmente ad avvicinarsi ad Erik…

Nonostante una prima esperienza deludente, Helene decide di lanciarsi nel dating…

Natalie è logorata dai sensi di colpa nei confronti di Vincent, ma poi Philipp la convince a continuare con il loro intrigo. Il loro incontro, però, non passa inosservato…