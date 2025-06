Tempesta d’amore, anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025

Ana capisce di essersi innamorata di Vincent e tra i due si arriva ad un bacio! Al settimo cielo, la ragazza racconta a Wilma la bella novità.

Alexandra e Tom vengono sopraffatti dalla passione e si incontrano segretamente in una stanza del Fürstenhof… venendo sorpresi proprio da Christoph!

Vincent prova a convincere Wilma a confessare ad Ana di avere poco da vivere, ma invano. Determinata a godersi la vita fino all’ultimo, l’anziana decide di andare a fare paracadutismo insieme alla Alves…

Sconvolto dalla relazione tra Alexandra e Tom, Christoph tenta di far licenziare quest‘ultimo. La Schwarzbach, però, si oppone con tutte le sue forze.

Ana trova Wilma senza vita, rimanendone traumatizzata!

Erik soffre profondamente per la separazione da Yvonne, ma non trova il coraggio di fare un passo verso la moglie.

Helene e Greta tentano in tutti i modi di far riavvicinare Erik e Yvonne, ma invano. Non riuscendo a farsi perdonare dal marito, la Klee dà a quest’ultimo il permesso di tradirla con un’altra donna…

Mentre Ana piange la morte di Wilma, Philipp scopre che quest’ultima ha nominato la Alves come sua erede! Sconvolto, il giovanotto decide di fare qualunque cosa pur di impedire che la ragazza gli “rubi” l’eredità della prozia…

Stanca di ritrovarsi sempre tra due fuochi, Katja decide che d’ora in poi resterà neutrale tra Werner e Markus.

Erik non tradisce Yvonne con un’altra donna, ma non riesce comunque a perdonare la moglie. Convinta che il suo matrimonio sia ormai naufragato, la Klee decide dunque di lasciare il Fürstenhof…

Philipp vede una sola possibilità per mettere le mani sul patrimonio di Wilma: sposare Ana! Peccato solo che quest’ultima si sia nel frattempo innamorata di Vincent…

Nicole scopre di avere un ritardo e inizia a sospettare di essere incinta.

La “scandalosa” relazione tra Alexandra e Tom è sulla bocca di tutti al Fürstenhof. Mentre Werner teme per la reputazione del suo amato hotel, Christoph è più determinato che mai a riconquistare la donna che ama.

Philipp inizia a tessere un intrigo dietro l’altro per minare il rapporto tra Ana e Vincent. Ci riuscirà?

Erik ferma Yvonne prima che sia troppo tardi ed i due riescono finalmente a riconciliarsi! Una nuova brutta sorpresa, però, è in agguato…