Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 16 giugno 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 16 giugno 2025

Vincent invita Ana a fare un’escursione, ma Philipp, intenzionato a sabotare il momento che i due dovrebbero passare insieme, gli propone un percorso che passa proprio davanti al luogo dell’incidente di Wilma. Vincent è sconvolto, temendo di ferire la ragazza, ma Ana lo tranquillizza dicendo che rivedere quel posto le ha fatto bene. Inoltre, con grande emozione, gli confessa di esserne innamorata.

Erik e Yvonne, finalmente riappacificati, si accorgono della misteriosa sparizione dell’anello nuziale di lei. Ignorano però che Greta l’ha preso per organizzare una sorpresa. Lale, intanto, legge i fondi del caffè per Nicole e le predice l’arrivo di una novità in famiglia. Inizialmente Nicole non dà peso alla cosa, ma poco dopo realizza di avere un ritardo.

Al Fürstenhof, la relazione tra Alexandra e Tom diventa il gossip del momento, suscitando il disappunto di Werner. Tuttavia, Christoph non si arrende ed è certo che prima o poi riuscirà a riconquistare Alexandra…