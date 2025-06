Tempesta d’amore: arriva CASPAR, ecco chi è! | Anticipazioni italiane

Una ventata di aria fresca è in arrivo al Fürstenhof! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore all’hotel a cinque stelle approderà infatti un giovane personaggio destinato a portare non poco scompiglio nel lussuoso albergo… Ecco dunque di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Caspar ha un passato difficile

Un nuovo volto è in arrivo in quel del Fürstenhof! Tra pochissimi giorni il lussuoso hotel potrà infatti annoverare tra i nuovi suoi dipendenti un certo Caspar Weiss, un ragazzo simpatico e spigliato che inizierà a lavorare come aiuto cuoco nel ristorante dell’albergo. Dietro al viso pulito del giovanotto, si nasconde però un passato difficile…

Scopriremo infatti che Caspar è rimasto orfano quando era appena un teenager ed è di conseguenza cresciuto in una casa-famiglia. Sarà proprio per prendere in mano le redini della propria vita che il ragazzo si candiderà per un lavoro al Fürstenhof. Una decisione che gli cambierà la vita…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Caspar si legherà a Yvonne e Erik

Appena arrivato, Caspar si scontrerà subito con un ambiente nuovo, in cui faticherà ad integrarsi, tanto da mettersi presto nei guai. Per sua fortuna, però, potrà contare su un angelo custode molto speciale… anzi due!

Yvonne (Tanja Lanäus) si prenderà infatti a cuore quel giovanotto sfortunato tanto da decidere di accoglierlo nella propria famiglia. E ben presto anche Erik (Sven Waasner) imparerà ad apprezzare il nuovo arrivato, legandosi profondamente a lui…

Tempesta d’amore, casting news: Andreas Hagl interpreta Caspar Weiss

Il personaggio di Caspar Weiss verrà interpretato da Andreas Hagl, attore tedesco classe 2001 attivo sia come interprete che come doppiatore.

Hagl debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Caspar Weiss nel corso della puntata 4205 ed è destinato e rimanere in scena per alcune settimane, più precisamente fino all’episodio 4228.

Non si tratta dunque di un personaggio destinato ad entrare nel cast fisso della soap, ma ciononostante Caspar è destinato a lasciare il segno, soprattutto nelle vite di Erik e Yvonne…