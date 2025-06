Tempesta d’amore: Markus alla riconquista di Katja! Ecco cosa farà… | Anticipazioni italiane

Una nuova, difficilissima missione sta per iniziare per Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). E questa volta la posta in gioco sarà altissima: l’amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’imprenditore tenterà infatti l’apparentemente impossibile impresa di riconquistare Katja Saalfeld (Isabell Stern)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Katja incastra Markus

Fino a qualche giorno fa sembrava che il loro amore potesse superare tutto. Purtroppo, però, non è stato così! La scoperta dei diabolici intrighi (per non parlare delle menzogne) di cui Markus è stato capace per mero profitto personale sembreranno aver infatti distrutto la fiducia e l’amore di Katja nei suoi confronti.

Profondamente delusa, infatti, la Saalfeld non solo chiuderà la sua relazione con Schwarzbach, ma arriverà a registrare la confessione di tutti i crimini dell’uomo per poi farla ascoltare a Christoph (Dieter Bach). Per l’imprenditore sarà dunque la fine?

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus tenta di riconquistare Katja

Ebbene, inutile dire che la risposta è no! Grazie all’intervento di Alexandra (Daniela Kiefer), Markus riuscirà infatti a cavarsela ancora una volta. Sollevato per lo scampato pericolo, l’uomo si getterà anima e corpo in una nuova missione: riconquistare il cuore della donna che ama! E l’occasione perfetta non tarderà a presentarsi…

Dopo la scoperta dei preziosi dipinti di Anton Hagen, al Fürstenhof si organizzerà un’asta per la vendita delle preziose opere d’arte. A quel punto, però, Katja (che, come sappiamo, è una grande amante dell’arte) inizierà a temere che i dipinti possano finire in una collezione privata, diventando così inaccessibili al pubblico…

Il risultato? Quando Markus lo scoprirà, si metterà disperatamente alla ricerca di una soluzione per fare colpo sulla sua amata. E, a sorpresa, riuscirà effettivamente a trovare l’idea vincente! Basterà per farsi perdonare da Katja? Seguici su Instagram.