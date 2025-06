Tempesta d’amore: Philipp perde il controllo e dichiara guerra a Vincent! | Anticipazioni italiane

Determinato e sicuro di sé, Philipp Brandes (Robin Schick) non è certo abituato a perdere. Una caratteristica che rischierà di costargli cara! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il protagonista dark della soap finirà infatti per perdere il controllo davanti al rivale Vincent Ritter (Martin Walde), commettendo un grave errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana respinge Philipp

Un nuovo diabolico piano è da poco maturato nella mente criminale di Philipp Alves: sposare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), per poter così mettere le mano sull’immenso patrimonio che la ragazza è destinata ad ereditare da Wilma (Birgit Koch). C’è però un problema: riconquistare la giovane donna sarà più difficile del previsto!

Benché a lungo innamorata di Philipp, Ana ha infatti da poco iniziato una relazione con Vincent Ritter, con cui ha scoperto di vero amore. E così – quando Brandes proverà a legarla nuovamente a sé con una dichiarazione d’amore – lei lo respingerà con decisione! E non è finita qui…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp dichiara guerra a Vincent

Seppur addolorata per Philipp (in quanto convinta che quest’ultimo stia davvero soffrendo per amore), Ana si butterà anima e corpo nella sua relazione con Vincent, tanto che tra lei ed il veterinario si arriverà alla prima notte di passione. Un traguardo che non passerà inosservato…

Quando Brandes – che, come sappiamo, condivide l’appartamento con Ritter – scoprirà che quest’ultimo ha passato la notte con la Alves, si renderà infatti improvvisamente conto che la situazione non è rosea come pensava. E così, complice anche la gelosia per il rapporto che si sta creando tra Markus (Timo Ben Schöfer) e Vincent, Philipp finirà per perdere il controllo…

Sopraffatto dalla rabbia, il giovanotto lascerà dunque cadere per un attimo la maschera e aggredirà il rivale con una vera e propria dichiarazione di guerra, lasciando intendere di essere guidato da tutt'altro che dei sinceri sentimenti. Un passo falso di cui si pentirà molto presto…