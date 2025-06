Tempesta d’amore: Philipp scopre un oscuro segreto nel passato di Vincent | Anticipazioni italiane

Fino a dove è disposto a spingersi Philipp Brandes (Robin Schick) per mettere le mani sull’eredità di Wilma von Zweigen (Birgit Koch)? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il protagonista dark della ventesima stagione della soap mostrerà il suo lato peggiore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp vuole separare Ana e Vincent

Da sempre determinato a mettere le mani sull’eredità della prozia Wilma, Philipp ha finalmente trovato la soluzione ai suoi problemi: sposare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), ovvero l’erede designata dalla baronessa. Peccato solo che nel frattempo la ragazza abbia iniziato una relazione con Vincent Ritter (Martin Walde)!

Per nulla scoraggiato, il diabolico Brandes ha dunque iniziato a ordire un intrigo dietro l’altro nella speranza di separare i due fidanzatini e riconquistare la Alves. Purtroppo per lui, però, il veterinario si rivelerà essere un avversario più temibile del previsto, tanto che lo batterà su tutti i fronti. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp scopre che Vincent è sposato

Ebbene, come prevedibile Philipp non accetterà con sportività la sconfitta… anzi! Lo smacco ricevuto fomenterà infatti ulteriormente l’astio del perfido Brandes nei confronti del rivale. E così, dopo aver fatto a Vincent una vera e propria dichiarazione di guerra, il giovanotto si preparerà al suo prossimo intrigo…

Determinato a liberarsi del veterinario una volta per tutte, Philipp assolderà un investigatore privato per scavare nel passato del rivale e trovare una macchia in grado di rovinare Vincent. E, a sorpresa, questa “macchia” ci sarà! Grazie alle indagini di Philipp emergerà infatti un incredibile segreto: Vincent non è libero di avere una relazione con Ana… in quanto è già sposato con un’altra donna!

Sarà questa la base per l'arrivo di un nuovo personaggio, destinato a portare parecchio scompiglio nel triangolo tra i tre protagonisti della ventesima stagione di Tempesta d'amore!