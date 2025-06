Tempesta d’amore sospesa dal 7 luglio, ecco quando ricomincerà

Anche quest’anno, così come nel 2024, arriva una notizia che non piacerà moltissimo ai fan di Tempesta d’amore: quella che sta per iniziare (dal 30 giugno al 4 luglio) è l’ultima settimana di programmazione prima di una lunga pausa estiva.

Venerdì 4 luglio assisteremo all’ultimo episodio stagionale e poi, da lunedì 7, lo spazio solitamente occupato da Sturm der liebe passerà temporaneamente alle repliche della fiction turca La rosa della vendetta, già vista nel recente passato su Canale 5.

Quando torneranno in onda le vicende ambientate al Furstenhof? Al momento ci risulta che Tempesta ricomincerà lunedì 1° settembre e poi andrà avanti come sempre per tutta la stagione 2025-2026. In caso di variazioni, ovviamente ve le segnaleremo.