Tempesta d’amore: Theo si auto-boicotta sul lavoro (per amore di Lale) | Anticipazioni italiane

Conta di più la propria soddisfazione professionale o vedere felice la persona che si ama? Non avrà nessun dubbio al riguardo Theo Licht (Lukas Leibe), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà ad autosabotarsi per amore di Lale Ceylan (Yeliz Simsek)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo e Lale rivali sul lavoro

Da qualche giorno il Fürstenhof ha un nuovo eroe: Theo Licht! Distintosi per essere riuscito a salvare più volte l’hotel da una catastrofe economica, il giovanotto è entrato di diritto nelle grazie dei Saalfeld (e Christoph in particolare).

Non c’è dunque da stupirsi se – quando verrà istituita una competizione (con tanto di montepremi) per eleggere il miglior dipendente del mese – Theo sarà in pole position. Peccato che qualcun altro sarà determinato a ottenere il prestigioso titolo: Lale Ceylan! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Theo si sabota per aiutare Lale

Convintissima di avere il titolo già in mano, Lale vorrà “andare sul sicuro” controllando di nascosto lo stato delle votazioni. E sarà così che la bella fitness trainer scoprirà che è proprio il fidanzato il suo principale rivale…

Il risultato? Quando Theo si renderà conto di quanto la sua amata tenga a vincere il premio, non avrà dubbi: deve aiutare la sua amata ad avere successo… costi quel che costi! Sarà così che il giovane Licht inizierà letteralmente ad autosabotarsi nella speranza di perdere voti e consegnare così la vittoria alla fidanzata. Peccato solo che l’impresa risulterà più difficile del previsto… Seguici su Instagram.