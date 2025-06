Tempesta d’amore: Theo si improvvisa cuoco e salva (di nuovo) il Fürstenhof | Anticipazioni italiane

Un nuovo eroe è nato in quel del Fürstenhof! Già rivelatosi determinante per evitare la rovina del lussuoso hotel in almeno due occasioni, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Theo Licht (Lukas Leibe) saprà ancora una volta guadagnarsi la riconoscenza dei Saalfeld… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo salva il Fürstenhof

Quando è arrivato al Fürstenhof alla ricerca di un lavoro, nessuno si sarebbe mai immaginato che Theo sarebbe diventato un vero e proprio salvatore per l’hotel a cinque stelle. Dietro le apparenze di giovanotto inaffidabile e distratto, Licht nascondeva infatti dei talenti inaspettati che si sono rivelati decisivi in più di un’occasione…

Grazie alle sue incredibili competenze in campo elettronico o digitale, il ragazzo si è infatti rivelato provvidenziale in almeno due momenti, riuscendo a vanificare gli intrighi di Markus (Timo Ben Schöfer) e salvando così il Fürstenhof dalla rovina. E ben presto la storia si ripeterà…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Theo sostituisce Greta

Sarà in queste circostanze che all’hotel verrà organizzato un evento esclusivo: un corso di cucina per gli ospiti del lussuoso albergo. Quella che doveva essere un’occasione per rilanciare il buon nome del Fürstenhof, però, rischierà di trasformarsi in un clamoroso autogol!

Poco prima dell’inizio del corso, Greta (Laura Osswald) si farà infatti prescrivere da Michael (Erich Altenkopf) un forte antidolorifico per superare il dolore ad una mano. Peccato solo che il farmaco finirà per mettere fuori combattimento la cuoca, rischiando così di far saltare tutto. Ancora una volta, però, Theo sarà l’uomo giusto al momento giusto!

Grazie al suo spirito di iniziativa – unito alla sua innata simpatia – Licht si improvviserà infatti cuoco, riuscendo ad intrattenere gli ospiti e a portare a termine il corso di cucina riscuotendo un successo insperato! E a quel punto il ragazzo conquisterà definitivamente il cuore dei Saalfeld…