Tradimento sospesa, la soap estiva è Forbidden Fruit. Ecco da quando

Ultima settimana di giugno ancora all’insegna di Tradimento, la dizi turca che nel corso di questa stagione ha ottenuto ascolti record nel pomeriggio di Canale 5 e si è comportata ottimamente anche nei suoi appuntamenti in prima serata. Attualmente stiamo vedendo la seconda ed ultima stagione della soap, che quindi non è troppo lontana dalla sua conclusione. Ma il finale non lo vedremo a breve, ecco perché.

In pratica, com’è accaduto anche in passato per altre produzioni, Mediaset ha deciso di tenere in serbo la fase conclusiva di Tradimento per l’autunno e quindi con ogni probabilità la trasmissione tornerà in onda dopo le vacanze. Per il momento, l’ultimo episodio messo in onda sarà quello pomeridiano di venerdì 27 giugno, dopodiché Guzide, Oylum e tutti gli altri personaggi della soap andranno in pausa.

Sabato 28 e domenica 29, dopo Beautiful ci saranno due lunghe puntate di The family (anch’essa vicina alla fine), poi da lunedì 30 giugno il palinsesto del pomeriggio estivo di Canale 5 avrà il suo assetto definitivo: alle 13,40 Beautiful, alle 14,10 la nuova dizi turca Forbidden Fruit e alle 15,10 La forza di una donna. Seguirà infine The family, che però arriverà al capolinea nel corso del mese di luglio.

Forbidden fruit nuova soap di Canale 5: di che si tratta

Riguardo alla novità Forbidden Fruit, Mediaset ha diffuso alcune notizie che vi riportiamo brevemente, ricordandovi che inizierà il 30 giugno alle 14,10:

In prima visione assoluta, la serie offre un coinvolgente intreccio tra alta società e mondo degli affari della Turchia contemporanea. Nel cast figurano attori di spicco come Hakan Karahan (Love Is in the Air), Sevda Erginci (Come Sorelle) e Sarp Can (Mr. Wrong, Love Is in the Air). La trama esplora un mondo in cui, si dice, solo tre cose non possono rimanere nascoste: amore, fumo e mancanza di denaro.

Al centro della storia troviamo una donna astuta e ben sposata che, nell’intento di ottenere un divorzio vantaggioso, finirà per essere intrappolata nel suo stesso stratagemma. Yıldız e Zeynep sono due sorelle profondamente legate ma con personalità e ambizioni molto distinte. La vita di Yıldız cambia improvvisamente quando incontra Ender, una donna determinata a separarsi dal marito Halit senza rinunciare al suo status nella high society di Istanbul né ai benefici economici.

Per massimizzare il guadagno dal divorzio, Ender escogita un piano che prevede di accusare Halit di infedeltà, coinvolgendo Yıldız per portare a termine la trappola. Nel frattempo, Zeynep intraprende una nuova esperienza lavorativa nello studio di un socio di Halit. Non immagina però che questo la porterà a vivere una serie di eventi che trasformeranno radicalmente la sua vita.

La serie è stata girata tra Istanbul e diverse località iconiche come Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Cihangir, Abant e la provincia di Kocaeli. Tra le particolarità, nelle scene finali di un episodio della quinta stagione compaiono suggestive immagini della Toscana. Seguici su Instagram.