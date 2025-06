Un posto al sole, trama 12 giugno: Michele non si rassegna alla scomparsa di Assane

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 12 giugno 2025

Michele (Alberto Rossi) non riesce a rassegnarsi alla scomparsa di Assane, mentre l’atteggiamento discutibile di Gennaro (Carlo Caracciolo) avvicinerà inaspettatamente Marina (Nina Soldano) e Antonietta (Rita Ruscigno). Micaela (Gina Amarante) non smette di essere combattiva, ma Samuel (Samuele Cavallo), per la prima volta, la costringerà a confrontarsi con se stessa. Mariella (Antonella Prisco), nonostante i tentativi di Cerruti (Cosimo Alberti) di convincerla del contrario, percepisce che c’è qualcosa di insolito in Guido (Germano Bellavia)… Seguici su Instagram.