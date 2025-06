Un posto al sole, anticipazioni 16 giugno: Rossella di nuovo destabilizzata, ecco perché

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 16 giugno 2025

Una paziente in stato confusionale viene ricoverata in ospedale e si scopre che ha un legame problematico con Rossella (Giorgia Gianetiempo), influenzando profondamente la stabilità della ragazza. Intanto, la crisi dei Cantieri sembra irrisolvibile, mentre lo scontro tra Gennaro (Carlo Caracciolo), Marina (Nina Soldano) e Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si intensifica ulteriormente. Rosa (Daniela Ioia), dopo aver ottenuto una promozione, riceve un regalo inatteso che non solo la sorprende, ma risveglia un sentimento che pensava di aver lasciato alle spalle….