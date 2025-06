Un posto al sole, anticipazioni 23 giugno: la scoperta di Alberto su Gianluca…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 23 giugno 2025

Gianluca (Flavio Gismondi) sceglie di non accogliere la richiesta di Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore), ma – al loro ritorno a Napoli – Alberto (Maurizio Aiello) scopre che i due conoscono il luogo in cui si trova suo figlio.

Seguendo il consiglio di Raffaele (Patrizio Rispo) e Clara (Imma Pirone), Rosa (Daniela Ioia) propone a Pino (Antimo Casertano) di passare la notte da lei. Intanto, Micaela (Gina Amarante) viene scartata come aspirante ballerina da Pasquale De Simone (Simone Di Pasquale) ma, quando Filippo (Michelangelo Tommaso) la sfida insinuando che la danza non sia adatta a lei, la ragazza trova la determinazione per dimostrare il proprio valore…