Un posto al sole, trama 5 giugno: Marina respinge le insinuazioni di Antonietta ma…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 5 giugno 2025

Giulia continua a non darsi per vinta nel tentativo di trovare Luca. Bianca decide di chiamarla per scambiare qualche parola, ma la nonna non riesce a nasconderle il suo malumore. Intanto, per Luca è giunto il momento di partire ma Gianluca appare sempre più in ansia per lui.

Marina respinge le insinuazioni di Antonietta ma non approva l’atteggiamento di Elena, mentre Gennaro sembra sempre più coinvolto da lei. Infine, le tensioni tra Manuela e Micaela raggiungono il culmine, e come spesso accade, è Serena a pagarne le conseguenze…. Seguici su Instagram.