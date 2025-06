Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 16 a venerdì 20 giugno 2025

In ospedale viene ricoverata una donna in stato confusionale, il cui arrivo si rivelerà particolarmente difficile per Rossella, riportando a galla un legame spiacevole e causando in lei un profondo turbamento. Intanto, la crisi ai Cantieri continua ad aggravarsi, esasperando il conflitto tra Gennaro, Marina e Ferri. Rosa, dopo aver ricevuto una promozione, si ritrova tra le mani un regalo inatteso che, oltre a sorprenderla, riaccenderà in lei un’emozione mai del tutto dimenticata.

Viola, pur convinta delle proprie posizioni durante i consigli di classe, avverte il peso dei giudizi dei colleghi e dovrà fronteggiare i problemi degli studenti e delle loro famiglie, che finiranno per coinvolgere anche palazzo Palladini. Sia Mariella che Guido si rivolgeranno a Silvia in cerca di un consiglio, ma da lei non riceveranno alcun sostegno confortante.

Rossella, costretta a confrontarsi con i fantasmi di un passato ancora troppo vicino, troverà in Nunzio il sostegno e la comprensione di cui ha bisogno. Nel frattempo, Gennaro tenterà di approfittare della crisi dei Cantieri per sottrarsi al ruolo di minoranza e prendere il comando dell’azienda, ma Marina è decisa a impedirglielo.

Elena, scossa dalle rivelazioni di Michele su Gagliotti, dovrà decidere se trasmettere o meno la puntata pilota del suo programma. Viola, invece, dopo essere stata ingiustamente accusata dalla madre di Matteo, attraverserà un momento di sconforto. Niko rifletterà insieme a Manuela sull’influenza che il giovane sta esercitando su Jimmy.

Nonostante alcuni tagli apportati a sua insaputa da Elena, la trasmissione di Michele dedicata alla scomparsa di Assane andrà comunque in onda, e sarà una persona del tutto inaspettata a rivelare una notizia sconvolgente. Marina, intanto, proporrà a Chiara di diventare socia di minoranza dei Cantieri.

Durante un corso di ballo al Vulcano, Micaela noterà l’affiatamento tra Samuel e Gabriela e si troverà divisa tra il lasciar perdere o lottare per riconquistare Samuel. Per Giulia arriva il momento di tornare alla sua routine lavorativa, mentre Luca sarà chiamato a prendere una decisione importante.

Colpito dalla confessione di Agata su Assane, Michele deciderà di approfondire la conoscenza di questa donna enigmatica, che sostiene di possedere doti soprannaturali. Infine, una proposta di Gabriela scatenerà la gelosia di Micaela, spingendola a una scelta inaspettata pur di sfidare la sua rivale sullo stesso terreno…