Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 7 a venerdì 11 luglio 2025

Dopo aver conquistato il voto di Chiara ed essere diventato il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, Gennaro sembra intenzionato a escludere completamente Roberto e Marina da qualsiasi decisione operativa. Nel frattempo, Michele, superato il confronto con Agata, appare deciso a riprendere le indagini sui Gagliotti, questa volta con il prezioso sostegno di Elena e della radio. Intanto Micaela accetta nuovamente la sfida lanciata da Gabriela, contando sulle sue nuove capacità di ballerina, che però potrebbero non bastare per eguagliare la rivale.

Viola e Damiano, pur con qualche pensiero, iniziano a progettare le vacanze, mentre le condizioni di Eugenio peggiorano improvvisamente. Michele ed Elena si preparano a fronteggiare apertamente i Gagliotti, mentre Marina e Ferri devono subire l’arroganza del nuovo amministratore. Samuel, lusingato dall’attenzione di due donne, è di ottimo umore, mentre Micaela è determinata a migliorare nella danza a ogni costo. Serena, pur apprezzandone la buona volontà, ritiene che ci siano altri aspetti della vita su cui la sorella dovrebbe lavorare.

Gennaro continua a consolidare il suo potere ai Cantieri, spingendo Roberto e Marina a prepararsi a uno scontro diretto. Provocato da Alberto, Ferri finirà per perdere il controllo. L’ansia e il forte coinvolgimento emotivo di Viola per la salute di Eugenio mettono in luce il profondo legame che ancora li unisce. Mariella e Guido, sempre più incerti sul futuro della loro relazione, rischiano di trasmettere a Lollo il peso delle loro indecisioni.

Viola è molto preoccupata per il destino del suo ex marito: in ospedale proseguono gli accertamenti per valutare le condizioni di Eugenio Nicotera e trovare una soluzione al suo problema di salute. Marina teme le ripercussioni di una possibile denuncia di Alberto nei confronti di Ferri a seguito dell’aggressione subita, mentre Gennaro avvia concretamente il suo piano di rilancio dei Cantieri. Per limitare il suo potere crescente, Marina e Roberto lavorano a una strategia capace di contenere i danni provocati dalla nuova gestione.

Nel frattempo, Michele sembra deciso a lasciarsi alle spalle la pista seguita insieme ad Agata, cercando di affidarsi alla razionalità. La donna, però, resta convinta di essere ormai vicina a scoprire la verità sulla scomparsa di Assane. Quando Viola viene a sapere che Eugenio dovrà sottoporsi a un delicato intervento di bypass, si sentirà sopraffatta dal senso di colpa. Marina e Roberto tentano ancora di contrastare Gennaro, ma lui sembra ormai padrone assoluto dei Cantieri. Mariella, sempre più in crisi per il rapporto con Guido, trova conforto in Cerruti, mentre Lollo inizia a manifestare segnali di disagio: qualcosa in lui sembra non andare…