Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025

Dopo una rischiosa operazione di polizia che metterà seriamente in pericolo gli agenti coinvolti, la tensione tra Damiano e il suo superiore rischierà di degenerare. Intanto, il delicato confronto tra Giulia e Luca — già irritato per il fatto che Gianluca abbia informato la donna all’insaputa di lui — potrebbe non andare come lei sperava. Continua intanto a tenere banco la questione della casa contesa tra Micaela, Samuel e Gabriela, ma la Cirillo proverà a risolvere la situazione con una mossa astuta e ben studiata.

Niko è sempre più a disagio nel nascondere ad Alberto la verità su Gianluca, mentre Giulia avrà un confronto serrato con Luca per fare chiarezza sulle sue vere intenzioni. Per Viola, invece, il consiglio di classe si rivelerà tutt’altro che semplice. La tensione tra Damiano e Grillo continua a salire. Nel frattempo, Micaela è determinata a riprendersi la casa e a liberarsi di Gabriela, convinta di aver escogitato un piano infallibile.

Le trattative sindacali per la gestione della crisi ai Cantieri alimentano le tensioni tra Marina, Roberto e Gennaro. Proprio quest’ultimo, esasperato dall’infruttuoso tentativo di sedurre Elena, finirà per scaricare la propria frustrazione su Antonietta. Ma qualcuno assisterà alla scena, scoprendo così il suo lato più oscuro e violento. Luca confiderà a Giulia il suo drammatico intento, ma lei non si arrenderà e cercherà di fargli cambiare idea. Intanto, la convivenza tra Gabriela, Micaela e Samuel continua a generare confusione nei sentimenti di quest’ultimo.

Michele non si dà pace per la sparizione di Assane, mentre il comportamento sempre più spregevole di Gennaro porterà Marina e Antonietta a ritrovarsi sorprendentemente complici. Micaela prosegue la sua guerra personale, ma Samuel stavolta non esiterà a metterla di fronte alla realtà. Nonostante Cerruti tenti di tranquillizzarla, Mariella percepisce che Guido nasconde qualcosa.

Michele si prepara a registrare la prima puntata del suo programma dedicato agli scomparsi, focalizzandosi proprio su Assane. È convinto che dietro la sua misteriosa scomparsa si nasconda Gennaro Gagliotti, sempre più esasperato dalla moglie Antonietta, che rischia di trovarsi in grave pericolo. Guido, intanto, cade in depressione dopo la fine della sua relazione con Claudia, mentre Mariella, sebbene ostacolata da Salvatore, cerca di stargli vicino. Rosa, infine, riceve i risultati degli scrutini della scuola serale. Riuscirà a superare anche questa prova?…