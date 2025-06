Un posto al sole: Chiara tradisce Roberto e Marina, colpo di scena! | Anticipazioni

A Un posto al sole, la sorpresa è dietro l’angolo. Quella che doveva essere la soluzione di Marina Giordano (Nina Soldano) per “alleggerire” la situazione dei Cantieri potrebbe invece rivelarsi a breve un’ulteriore e inaspettata spina nel fianco. Perché, a volte, la vendetta viene servita fredda…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nei prossimi giorni a Upas tornerà in scena Chiara Petrone (Alessandra Masi), che si vedrà rivolgere da Marina la richiesta di diventare socia minoritaria dei Cantieri. La ragazza avrà forti dubbi riguardo a tale proposta, ma poi evidentemente accetterà. E quello sarà il momento dell’inattesa svolta!

Spoiler Un posto al sole: Chiara ha in mente un accordo con Gennaro Gagliotti!

Eh sì: mentre Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) rimarrà negativamente spiazzato dal corso preso dagli eventi, Marina e Roberto inizieranno a pensare che l’azienda possa risollevarsi grazie a Chiara… ma hanno fatto i conti senza l’oste!

La realtà è che Chiara avrà in mente un clamoroso "scherzetto" per i coniugi Ferri (che in passato l'hanno trattata malissimo, ricordate?) e metterà in atto un'alleanza segreta con Gagliotti. Da qui in poi ne succederanno di tutti i colori: ovviamente non è ancora il caso di entrare troppo nei dettagli e dunque per ora vi anticipiamo solo che la tensione in questa storyline è destinata a crescere… crescere… crescere… fino a che punto?