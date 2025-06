Un posto al sole: Gagliotti pigliatutto, ecco cosa diventerà | Anticipazioni

Già in un altro post vi abbiamo anticipato che, tra pochissimi giorni a Un posto al sole, i coniugi Ferri si ritroveranno in minoranza nell’assetto societario dei Cantieri. L’accordo tra Gennaro (Carlo Caracciolo) e Chiara (Alessandra Masi) farà sì infatti che, per la prima volta, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) conteranno meno di altri all’interno della loro azienda. E non finisce qui.

Occhio perché presto Gagliotti diventerà anche amministratore delegato, il che vuol dire che Ferri e consorte non avranno più potere nelle decisioni importanti. Ma l’arroganza del losco affarista diventerà tale che Roberto e la moglie faranno di tutto per riprendersi i Cantieri, anche a costo di andare allo scontro frontale con chi li ha messi all’angolo!

Insomma, i “vecchi proprietari” vorranno usare qualsiasi strategia per riavere indietro ciò che considerano una loro creatura. E chissà che non ricevano un involontario aiuto da qualcun altro: attenzione a Michele (Alberto Rossi) ed Elena (Valentina Pace), che stavolta collaboreranno per davvero per capire la questione della sparizione di Assane (con la Giordano che ormai avrà ben capito di che pasta è fatto Gennaro). Il tutto mentre, dal lato “paranormale” delle cose, anche Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli) si riterrà vicinissima alla verità sulla scomparsa del ragazzo…

In questa faccenda dei Cantieri, infine, entrerà di striscio persino Alberto Palladini (Maurizio Aiello): quest'ultimo prenderà in giro Roberto Ferri per i suoi pessimi risultati lavorativi, e proprio da quest'ultimo verrà aggredito per ripicca. Pioveranno querele?