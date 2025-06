Un posto al sole: Whoopi Goldberg nel cast per i trent’anni della soap!

Se non fosse vero, sarebbe un ottimo scherzo… e invece è verissimo! Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione 2025-2026, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha annunciato a sorpresa la futura entrata della celebre attrice statunitense Whoopi Goldberg a Un posto al sole, in un ruolo di taglio “mystery” che attualmente è in fase di scrittura e che prevede anche l’incontro sentimentale con un protagonista storico della soap.

Per l’occasione, la Goldberg ha realizzato un video in cui si è dichiarata felice di questa opportunità (un'”idea folle”, l’ha definita), aggiungendo che il suo italiano non è perfetto ma che “abbiamo trovato un modo”.

Ovviamente, non ci proviamo neanche a snocciolare il gigantesco curriculum artistico di una grande attrice come Whoopi Goldberg. Quel che è certo è che Upas si concede un grandissimo regalo per i trent’anni della soap (che ricorreranno nel 2026) e che di questa partecipazione si parlerà moltissimo, non solo in Italia.

Da quello che finora si è capito, si tratterà di un "recurring character" che ci accompagnerà per un certo lasso di tempo e non di un semplice cameo da una puntata e via (come invece tante volte accade in questi casi). È inutile dire che la curiosità ci assale sin d'ora, ma bisognerà aspettare per soddisfarla: come già detto, il ruolo è ancora in fase di scrittura e dunque lo vedremo in onda nel 2026.