Alex Bravo, il poliziotto che rivoluziona la scena: Marco Bocci lo racconta

Sorriso disarmante, camicia aperta, Ford Mustang rossa fiammante e un cane inseparabile. Marco Bocci torna in tv e lo fa nei panni di Alex Bravo, il nuovo poliziotto “fuori protocollo” della serie omonima. Poliziotto a modo suo, Alex è in arrivo su Canale 5 il prossimo ottobre.

Un personaggio sopra le righe, ex ladro, ispettore per caso, allergico alle regole e con il vizio di cacciarsi nei guai. Bocci lo racconta con entusiasmo, lasciando intendere che quel Bravo non sia poi così distante da lui. “Alex affronta la vita con istinto, con ironia, senza prendersi troppo sul serio”, spiega l’attore. “Anche quando la situazione precipita, lui cerca una via d’uscita, vede sempre il lato positivo. È un tipo che sbaglia, che inciampa, ma lo fa col sorriso. E, lo ammetto, in questo siamo identici“.

Dopo anni di ruoli intensi, tra drammi e thriller, Bocci aveva voglia di cambiamento. “Nella vita sono un casinista, mi piace ridere, scherzare, alleggerire l’aria. Sentivo il bisogno di portare quella parte di me anche sul set. Alex è il pretesto perfetto: ha un passato ingombrante, ma una leggerezza contagiosa“.

Tra i vicoli di Senigallia — città che fa da sfondo alla serie — Alex si muove con occhiali da sole, look eccentrico, fascino da playboy e un talento naturale nel complicarsi l’esistenza. Al suo fianco, Sofia (Federica De Benedittis), collega brillante e inflessibile, che nasconde un debole per il protagonista. “È un rapporto fatto di botta e risposta, complicità e qualche scaramuccia“, racconta l’attrice. “Sofia lo conosce bene, lo copre quando serve, lo rimette in riga quando esagera, ma è chiaro che c’è qualcosa di più“.

A ribaltare definitivamente gli equilibri arriva Lulù, interpretata da Elvira Camarrone, che si presenta come la figlia che Alex non sapeva di avere. “Questa parte della storia mi ha toccato profondamente“, ammette Bocci. “Mi ha costretto a guardarmi dentro, a pensare al mio rapporto con i figli, a tutto ciò che diamo per scontato nelle relazioni“.

La serie, creata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti con la collaborazione di Iole Masucci e Laura Sabatini, è diretta da Beniamino Catena e prodotta da 11 Marzo Film con RTI. Una commedia d’azione che gioca con i generi, mischia risate, adrenalina e sentimenti, senza mai perdere il ritmo.

Bocci ha presentato il progetto in anteprima al Italian Global Series Festival, dove è arrivato proprio come Alex: con il cane, la Mustang e quell’aria da guascone che lo accompagna anche fuori dal set.

"Alla fine, la cosa più difficile è stata rimanere serio", confessa sorridendo. "Per una volta, ho potuto portare sullo schermo la parte più leggera di me. E vi assicuro che con Alex Bravo ci sarà da divertirsi… a modo suo".