Beautiful, anticipazioni 1° agosto 2025: Steffy a Finn, “Thomas non è un pericolo!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 1° agosto 2025

Hope cerca di elaborare la nuova informazione su Thomas, che le ha confessato di aver inseguito Emma Barber. Lo stilista non può sapere con certezza se lei stesse scrivendo dei messaggi quando ha perso il controllo dell’auto, ma ribadisce di non averla uccisa, per quanto volesse impedirle di dire la verità su Beth.

Hope interroga Thomas: le sta confessando tutto questo ora solo perché Xander ha parlato? Intanto Steffy cerca di convincere Finn che Thomas non rappresenta un pericolo. Il medico ammette che il cognato non è stato mai minaccioso o violento con lui. Steffy chiede al marito di fidarsi di lei…