Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 10 luglio 2025

I Forrester e i Logan ricevono il loro miracolo di Natale. Eric (John McCook) non solo è in grado di respirare da solo, ma recupera anche conoscenza. I suoi cari gli danno un commosso e felice bentornato. Sebbene la strada della convalescenza sia ancora lunga, per Eric il peggio sembra essere passato…