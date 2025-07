Beautiful, trama 11 e 12 luglio 2025: Steffy vuole verificare l’amore di Hope per Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 11 e sabato 12 luglio 2025

La notizia del risveglio di Eric giunge a casa ai suoi cari che, attorno al piano dello stilista, intonano il suo canto di Natale preferito. Passate le feste, Steffy ringrazia Finn per il miracolo che ha donato alla famiglia salvando la vita al nonno.

Ridge esprime a Brooke il timore che Eric possa provare risentimento nei suoi confronti, qualora non fosse in grado di tornare l'uomo indipendente e in salute che era. Sebbene Steffy sia grata che Thomas abbia potuto contare su Hope durante l'emergenza di Eric, intende verificare che la Logan ricambi i sentimenti del fratello, temendo, in caso contrario, conseguenze nefaste sul ritrovato equilibrio dello stesso Thomas…