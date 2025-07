Beautiful, trama 13 luglio 2025: Steffy a Hope, “ami Thomas o per te è un gioco?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 13 luglio 2025

L'aver visto il fratello Thomas (Matthew Atkinson) intento a dichiarare i propri sentimenti a Hope (Annika Noelle) non fa che rafforzare i timori di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che, sempre più preoccupata per il consanguineo, davanti a lui interroga la Logan sui suoi sentimenti: lo ama oppure per lei si tratta di una frequentazione senza alcun impegno? Brooke Logan (Katherine Kelly Lang), intanto, rassicura Ridge (Thorsten Kaye) riguardo ai suoi timori sul padre Eric (John McCook)…