Beautiful, anticipazioni 14 luglio 2025: Steffy è pessimista su Hope e Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 14 luglio 2025

Ridge (Thorsten Kaye) ringrazia Finn (Tanner Novlan) per quanto fatto per Eric (John McCook). Poiché il genero, sebbene ottimista, non possa fare previsioni precise su come proseguirà la convalescenza di Eric, Ridge continua a temere che il padre non sarà più l’uomo di prima e che, per questo, possa non perdonarlo per non aver eseguito la sua volontà.