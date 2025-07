Beautiful, anticipazioni 15 luglio 2025: Ridge a Hope, “cosa provi per Thomas?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 15 luglio 2025

Dopo aver informato Ridge dell’interrogatorio di Steffy, Hope riceve dal patrigno la stessa domanda: sebbene Ridge non desideri immischiarsi nei loro affari privati, vorrebbe sapere cosa prova esattamente Hope per Thomas. La Logan non sa rispondere: sta vivendo il momento, seguendo le emozioni, come ha sempre fatto Brooke. Vorrebbe solo che le persone lasciassero lei e Thomas liberi di vedere dove la loro relazione li porterà.

Thomas cerca di rassicurare Steffy: è felice e ama Hope in modo sano, inoltre è disposto ad aspettare che lei ricambi. Steffy però insiste che Thomas rischia di farsi male. Finn arriva in tempo per vedere il cognato perdere le staffe con Steffy ed interviene in difesa della moglie…