Beautiful, anticipazioni 16 luglio 2025: Xander accusa Thomas di omicidio!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 16 luglio 2025

Calmatesi le acque tra Thomas e Finn, Steffy esprime al fratello il proprio desiderio di proteggerlo, ma Thomas insiste che è felice e sereno e per questo motivo le chiede di non interferire nella sua relazione con Hope, anche se non è in grado di accettarla. In seguito Thomas sorprende Hope con un’inaspettata proposta di matrimonio.

Finn visita un nuovo paziente, presentatosi per un check up di routine dopo alcuni anni trascorsi a Londra. Si tratta di Xander Avant, cugino di Maya, che, sorpreso dallo scoprire che il medico è il marito di Steffy, tradisce il proprio astio nei confronti di Thomas.

Xander chiede a Finn se il nome di Emma Barber gli suoni nuovo e dichiara che Thomas Forrester è colpevole dell'omicidio della giovane stagista…